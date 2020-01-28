«طاقة» تُمدّد عقد محطة كهرباء في المغرب حتى 2044

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقّعت «طاقة» المغرب، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي جزء من مجموعة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، عقداً مع «المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب»، لتمديد اتفاقية شراء الكهرباء للوحدات 1 إلى 4 في محطة الجرف الأصفر لمدة 17 عاماً إضافية من 2027 وحتى 2044.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لمحطة الجرف الأصفر للطاقة الحرارية 2,056 ميجاواط، وتسهم في تلبية أكثر من 40% من احتياجات المملكة المغربية من الكهرباء. وتؤكد هذه العقود التزام شركة «طاقة» المغرب المتواصل بدعم الاقتصاد المغربي المتنامي عبر توفير إمدادات موثوقة وآمنة من الكهرباء.

وقال سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «تؤكد استثماراتنا في المملكة المغربية التزامنا الراسخ بتوفير أفضل الحلول في جميع عملياتنا على مستوى العالم، ونحن فخورون بكوننا شريكاً استراتيجياً موثوقًا للحكومة المغربية».

بدوره، قال سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة»: «يشكل تمديد اتفاقية شراء الكهرباء في المغرب دليل بارز على الخبرات والقدرات الفنية القوية التي يتمتّع بها فريقنا في المملكة المغربية، كما يعد خطوة مهمة من شأنها تمكيننا من مضاعفة نجاحاتنا في المغرب، فيما نواصل استكشاف الفرص في أنشطتنا في قطاعي الكهرباء والمياه».