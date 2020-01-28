أرباح «الإمارات الإسلامي» تتجاوز المليار درهم للمرة الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حقق بنك الإمارات الإسلامي نتائج قوية لعام 2019، انعكست من خلال تسجيل صافي أرباح بلغ 1.061 مليار درهم، ليتخطى ولأول مرة في تاريخه حاجز المليار درهم. وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة المصرف، «صافي الأرباح بلغ 1.061 مليار وهو الأعلى في تاريخ المصرف. كما حقق نمواً قوياً واستثنائياً تمثل في نمو تمويلات المتعاملين وارتفاع الاستثمارات في الصكوك وودائع المتعاملين. وخلال العام أيضاً ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 8%، ليصل إلى 2.7 مليار درهم، فيما نما إجمالي الأصول بواقع 11%، ليصل إلى 64.8 مليار درهم».

من جانبه، قال صلاح محمد أمين، الرئيس التنفيذي للمصرف: «شهدنا ازدياداً في عدد المتعاملين من خلال قنوات الأفراد والشركات. ارتفعت ودائع متعاملينا 9% لتصل إلى 45.3 مليار درهم، مع ارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 4%. ولا تزال الميزانية العمومية للمصرف تحافظ على وضعها السليم، وتحافظ على اتجاهات نموها، حيث بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 83%، ونسبة الشق الأول من رأس المال 19.5 % ونسبة كفاية رأس المال 20.7%».