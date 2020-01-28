2400 شركة مسجلة في «أبوظبي العالمي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك مكتب حماية البيانات الشخصية في سوق أبوظبي العالمي مؤسسات العالم في زيادة وعي المجتمعات والأفراد حول ممارسات معالجة البيانات والترويج للخصوصية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية البيانات الشخصية الذي يصادف 28 من يناير كل عام، وهو اليوم الذي وقع فيه مجلس أوروبا على اتفاقية حماية الأفراد في ما يتعلق بالمعالجة الآلية لبياناتهم الشخصية التي تسمى بمعاهدة 108.

وتوفر الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، منصة رائدة لتحقيق التواصل بين الهيئات المختلفة حول العالم، بما يعزز التعاون في مجال تطبيق قوانين الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، حيث تضم الشبكة 50 عضواً من أكثر من 40 دولة حول العالم.

وشارك مكتب حماية البيانات الشخصية في سوق أبوظبي العالمي بصفته عضواً في الشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية العام الماضي في المسح السنوي، بهدف تشجيع الامتثال للمبادئ الرئيسية للخصوصية في المؤسسات حول العالم، وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة.

وبلغ عدد الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي 2400 شركة نهاية العام الماضي، منها أكثر من 2000 شركة مسجلة كجهة مسؤولة عن البيانات.

وتماشياً مع الموضوع الرئيسي للشبكة عام 2019 حول أهمية ومسؤولية الجهات في الإبلاغ عن خروق البيانات الشخصية، فقد ركز المسح السنوي للشبكة العالمية لتعزيز الخصوصية على مدى التزام الشركات بتطبيق قانون حماية البيانات الشخصية والإبلاغ عن حالات خرق البيانات ضمن برامج الخصوصية الداخلية لديها. وكان سوق أبوظبي العالمي أحد الأعضاء ال16 الذين راجعوا إجراءات حماية البيانات الشخصية لدى أكثر من 1145 مؤسسة حول العالم. (وام)