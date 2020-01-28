شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. "رجال الأعمال" تدرس التجربة الأوكرانية فى البحث العلمى بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، اجتماع مشترك عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمى فى أوكرانيا، بالتعاون مع مجلس الأعمال الأوكرانى، وذلك بحضور روسلان نشاى، المستشار التجارى لسفارة أوكرانيا.

وقال جمال العجيزى ، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الأوكرانى، إن الاجتماع يناقش سبل التعاون المشترك مع أوكرانيا فى هذا القطاع الحيوى الهام ، مضيفا أن المجلس يسعى إلى فتح آفاق للتعاون وتبادل الخبرات فى مشاريع البحث والابتكار والتطوير لتحويل الاقتصاد المصرى نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، والاستفادة من التجربة الأوكرانية وخاصة فى مجال البحث العلمى فى القطاع الصناعى.

وأشار جمال العجيزى، إلى أن المجلس يدرس، القيام برحلة عمل إلى أوكرانيا خلال عام 2020 لبحث مجالات التعاون المشترك وفرص الاستثمار فى البلدين.

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فيما أكد حسانين توفيق رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال، إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بأوكرانيا أكبر قطاع خدمى لديها ، مضيفا أن الصادرات الأوكرانية حققت فى هذا المجال زيادة فى عام 2018 بنسبة 20%، كما حقق مجال تكنولوجيا المعلومات نسبة نمو قدرها 26% فى عام 2018.

وأضاف حسانين، تعتبر أوكرانيا من أكبر وأسرع الدول نموًا فى هذا القطاع فى أوروبا ومن المتوقع أن تنمو هذه الصناعة فى أوكرانيا بنسبة 30%.

وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين، قد وقعت بروتوكول تعاون، مع جمعية اتصال، بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي، وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات أعضاء الجمعية، وقع الاتفاق عن جمعية رجال الأعمال المهندس على عيسى رئيس الجمعية، والمهندس حازم الطحاوى عن جمعية اتصال.

وقال المهندس على عيسى ،رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إننا نستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتى تزيد من معدلات الإنتاجية.