شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق على تراجع لخامس جلسة على التوالي خاسراً أكثر من 450 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين في ظل القلق الشديد بالأسواق العالمية من تفشي الفيروس التاجي "كورونا" في الصين ودول أخرى، وتراجع "داو جونز" للجلسة الخامسة على التوالي كما سجلت "وول ستريت" أكبر خسائر في يوم واحد منذ عدة أشهر.



وأعلنت الصين وفاة أكثر من ثمانين شخصاً وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين بفيروس كورونا متوقعة تفاقم الأزمة وإصابة المزيد.



وسوف يزور مسؤول بمنظمة الصحة العالمية الصين في الأيام القادمة للوقوف على حالة الإصابات، ومن المتوقع إعلان المنظمة فيروس كورونا حالة طواريء دولية.



ويخشى المحللون تكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة كما حدث في حالة فيروس "سارس" عامي 2002 و2003 عندما خسر الاقتصاد أكثر من أربعين مليار دولار.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.9% وأغلق عند 53.14 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 52.1 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 2.3% مغلقاَ عند 59.32 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.4 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، هبط "داو جونز" بنسبة 1.6% (ما يعادل 454 نقطة) إلى 28536 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم 28671 نقطة وأقل مستوى عند 28440 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.9% (ما يعادل 175 نقطة) إلى 9139 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9185 نقطة وأقل مستوى عند 9088 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 3243 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3258 نقطة وأقل مستوى عند 3234 نقطة.