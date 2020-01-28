شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تنخفض وسط عزوف المستثمرين عن الأصول الخطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة بجانب غالبية السلع الزراعية خلال تعاملات الإثنين ببورصة شيكاغو، وذلك وسط إقبال من المستثمرين على الملاذات الآمنة والعزوف عن الأصول المحفوفة بالمخاطر.



يأتي ذلك مع استمرار تفشي فيروس "كورونا" القاتل في الصين ودول أخرى كالولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وماليزيا مع تكهنات بتباطؤ الطلب على السلع نتيجة تفشي المرض.

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وأعلنت الصين وفاة 81 شخصاً وإصابة 2800 آخرين بالفيروس التاجي، وعزلت السلطات الحكومية مدينتين كما تحاول اختبار دواء جديد نجح في علاج سبع حالات فقط.



وتجدر الإشارة إلى أن تفشي فيروس "سارس" عامي 2002 و2003 كلف الاقتصاد العالمي خسائر اقتربت من أربعين مليار دولار، وهو ما دفع الأسواق للقلق من خسائر أكبر من ذلك في حالة "كورونا".



وفي ختام جلسة الإثنين، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.7% إلى 3.80 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 3.84 دولار وأقل سعر عند 3.77 دولار.