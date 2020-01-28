شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يغلق على انخفاض بنحو 3% عشية الكشف عن الأداء الفصلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات الإثنين وسط انخفاض واسع النطاق بالأسهم الأمريكية وتراجع حاد في القطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص، وذلك قبيل إعلان الشركة عن أدائها الفصلي.



ورغم التراجع، لا تزال "آبل" هي أكبر شركة أمريكية مدرجة من حيث القيمة السوقية التي تخطت 1.4 تريليون دولار متفوقة بها على مواطنتها "مايكروسوفت".



ومن المنتظر الثلاثاء بعد إغلاق جلسة "وول ستريت" أن تعلن صانعة "آيفون" عن نتائج أعمالها الفصلية عن الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

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وتشير توقعات المحللين إلى استمرار الأداء القوي لـ"آبل" بدعم من إيرادات "آيفون" والأنشطة التكنولوجية الأخرى.



وتحاول "آبل" تنويع مصادر إيراداتها من خلال عرض منتجات وخدمات جديدة مثل "تي في بلس" لبث المحتوى المنافس "لـ"نتفليكس" وديزني" بالإضافة إلى مبيعات الساعات والتطبيقات والحواسب وغيرها.



وفي ختام الجلسة، انخفض سهم "آبل" بنحو 3% إلى 308.9 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 311.7 دولار وأقل سعر عند 304.8 دولار.