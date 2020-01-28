"جنرال موتورز" تخطط لاستثمار 3 مليارات دولار في السيارات الكهربائية والمركبات الآلية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "جنرال موتورز" الإثنين عن خطتها لاستثمار نحو ثلاثة مليارات دولار في إنتاج أنواع مختلفة من السيارات الرياضية والشاحنات الكهربائية بالإضافة إلى المركبات "كروز أوريجن" ذاتية القيادة.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الاستثمارات ستشمل ضخ 2.2 مليار دولار في مصنع الشركة بمدينة "ديترويت" لإنتاج السيارات الكهربائية، بينما سيتم تخصيص 800 مليون دولار في مصنع آخر بالمدينة لقطع الغيار وغير ذلك من التقنيات كالمركبات الآلية.
وصرح رئيس مجلس إدارة "جنرال موتورز" "مارك ريوس" بأن الشركة ملتزمة بالتحول نحو المستقبل من خلال إنتاج سيارات كهربائية وأخرى ذاتية القيادة.
وعلى الأرجح، ستبدأ "جنرال موتورز" إنتاج الشاحنات الكهربائية أواخر عام 2021 القادم، وكانت قد كشفت في الأسبوع الماضي عن سيارتها الآلية "كروز أوريجن".
وتتوقع أن تسهم الاستثمارات الجديدة في مصانعها بمدينة "ديترويت" في توفير 2200 وظيفة جديدة.
وانخفض سهم "جنرال موتورز" خلال التعاملات وأغلق الجلسة على تراجع بنسبة 2.6% عند 33.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 33.7 دولار وأقل سعر عند 33.1 دولار.
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