شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تخالف المعادن النفيسة وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين على خلاف أداء المعادن النفيسة الأخرى لى رأسها الذهب الذي جذب أنظار المستثمرين كملاذ آمن في ظل المخاوف من انتشار فيروس "كورونا" القاتل.



وأعلنت الصين وفاة أكثر من ثمانين شخصاً جراء الإصابة بفيروس "كورونا" القاتل، كما كشفت عن إصابة 2800 آخرين وسط توقعات بالمزيد.



وكشفت دول حول العالم على رأسها الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وفرنسا عن ظهور إصابات بالفيروس الصيني على أراضيها.

Advertisements



وسوف يبدأ الاحتياطي الاتحادي يوم الثلاثاء اجتماعه لمناقشة السياسة النقدية وسط توقعات بالإعلان يوم الأربعاء عن قراره بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير.



على صعيد آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.00 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.3% إلى 18.056 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 18.375 دولار وأقل سعر عند 18.04 دولار.