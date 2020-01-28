شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فيروس كورونا بالصين تعصف بالأسهم الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانت الأسهم الأمريكية أسوأ جلساتها في أكثر من ثلاثة أشهر اليوم الاثنين مع تمديد الصين عطلة السنة القمرية الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا، مما أجج المخاوف من الأثر الاقتصادي لجهود الاحتواء على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 455.63 نقطة بما يعادل 1.57 بالمئة إلى 28534.1 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 52.02 نقطة أو 1.58 بالمئة ليسجل 3243.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 175.60 نقطة أو 1.89 بالمئة إلى 9139.31 نقطة.

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