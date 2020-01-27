شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى منذ أكثر من 6 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، حيث تلقيا مشتريات قوية من المستثمرين كملاذات آمنة في ظل القلق السائد بالأسواق نتيجة انتشار فيروس "كورونا".



يأتي ذلك مع إعلان الصين وفاة 81 شخصاً وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين بفيروس كورونا، وعزلت الحكومة مدينتين كاملتين انتشر فيهما فيروس بشكل كبير.

Advertisements



وسوف تتجه الأنظار في وقت لاحق هذا الأسبوع نحو قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة فضلا عن تدفق المزيد من نتائج أعمال الشركات عن الربع الأخير من عام 2019.



ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.00 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.4% إلى 1577.40 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أبريل/نيسان عام 2013، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1588.4 دولار وأقل سعر عند 1575.3 دولار.