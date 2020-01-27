شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصل بالتأمين على ديون الصين لذروة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للصين إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر تشرين الأول وسط مخاوف متصاعدة من الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي الفيروس التاجي.

وقفزت عقود مقايضة مخاطر الائتمان الصيني لخمسة أشهر أربع نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 41 نقطة أساس، حسبما أظهرته البيانات الصادرة عن آي.اتش.اس ماركت. كانت العقود أغلقت على 30 نقطة أساس قبل أسبوع.

يتركز تفشي الفيروس في مدينة ووهان المغلقة منذ الأسبوع الماضي. وأودى الفيروس بحياة 81 شخصا وتسبب في تقطع سبل السفر بعشرات الملايين بالتزامن مع أكبر عطلات العام.