شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصل بالتأمين على ديون الصين لذروة 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل
وقفزت عقود مقايضة مخاطر الائتمان الصيني لخمسة أشهر أربع نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 41 نقطة أساس، حسبما أظهرته البيانات الصادرة عن آي.اتش.اس ماركت. كانت العقود أغلقت على 30 نقطة أساس قبل أسبوع.
يتركز تفشي الفيروس في مدينة ووهان المغلقة منذ الأسبوع الماضي. وأودى الفيروس بحياة 81 شخصا وتسبب في تقطع سبل السفر بعشرات الملايين بالتزامن مع أكبر عطلات العام.
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