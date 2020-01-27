شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 27- 1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 27-1-2020، وذلك بعد إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.655 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين. إيقاف تداول 10 شركاتوقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية الغذائية-فوديكو، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية مصر للدواجن، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، غاز مصر، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.655 مليار جنيه. البورصة تخسر 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.655 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 90.4 مليون ورقة مالية بقيمة 410.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.4 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.02%، والعرب على 7.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.60%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 20.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 829.7 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 52.1 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 15642 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5068 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 541 نقطة.

وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق الاكتتاب لشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات-فوديكو-1 بسعر إغلاق 2.134 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 44.78%

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات-فوديكو بسعر إغلاق 7.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

Advertisements

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.88%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.78%

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 7.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.84%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- غاز مصر بسعر إغلاق 52.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6%

- الحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود بسعر إغلاق 2.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.53%

- بى انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 7.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير إغلاق 2.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%