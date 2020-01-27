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882 % نمو تمويلات دعم الأعمال الحرة وتطبيقات النقل التشاركية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ناقش مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة البنك المهندس أحمد الراجحي، أداء البنك للعام المالي 2019، مبتدئا بنشاط التمويل الذي شهد نموا استثنائيا في جميع منتجاته للأفراد والمنشآت مقارنة بالعام السابق 2018، حيث بلغت نسبة النمو في تمويل المنشآت 84%، وفي مجال تمويل الأسر المنتجة 63%، كما نمت تمويلات دعم الأعمال الحرة وتطبيقات النقل التشاركية بنسبة 882%، كذلك سجل نشاط التمويل الاجتماعي نموا بنسبة 163%.

ويعزى هذا النمو إلى استهداف البنك التوسع في الشمول المالي لفئات المجتمع، وابتكار منتجات جديدة، وتطوير الإجراءات الداخلية وتبنيه نماذج عمل تشغيلية معتمدة على التشاركية.

وفي جانب التوعية بالادخار بلغ عدد المستفيدين من الحملات التوعوية التي قدمها البنك في أكثر من 72 مدينة أكثر من 300 ألف مستفيد، وانعكس ذلك في النمو المتصاعد في أداء منتج زود الادخاري، الأداة الادخارية التي طورها البنك وقدمها لعملائه من مستفيدي التمويل الاجتماعي، فقد كانت نتيجة تكثيف البنك لجهوده التسويقية خلال العام ارتفاعا مطردا في عدد عملاء البنك المشتركين في منتج (زود) الادخاري، ليبلغ إجمالي عدد المدخرين أكثر من 32 ألف مشترك، بقيمة مدخرات أكثر من 90 مليون ريال حتى إقفال العام المالي 2019م، الذي أسهم في تمكين البنك من تحقيق المستهدفات المناطة به ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، وتحديدا في الركيزة الثالثة من البرنامج، والتي تعنى بتعزيز الادخار الوطني.

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واطلع المجلس على استراتيجية البنك متوسطة المدى (2020 - 2025)، والمنطلقة من ثلاث ركائز رئيسة للتعريف بدوره في منظومة الداعمين، شاملة ذلك كلا من (ركيزة الحماية، ركيزة الاكتفاء وركيزة الإنتاج)، وخطة البنك في توزيع محافظه التمويلية لتحقيق مستهدفات ومؤشرات أداء لكل ركيزة، متزامنا ذلك مع التحول الاستراتيجي للبنك لتحقيق المواءمة بين التمويل والاستثمار، لتعزيز الاستدامة المالية، وذلك عقب صدور التوجيهات باعتماد البنك على موارده الذاتية في تمويل ميزانيته التشغيلية.

وأشاد المجلس بنشاط البنك للعام المالي (2019)، مؤكدا أن البنك تجاوز المستهدفات المتوقعة. وحث المجلس البنك على زيادة وتيرة تقديم الخدمات وتسهيل نفاذ المواطن للفرص التمويلية، وتنويع المنتجات من خلال ابتكار المنتجات التي تسير بالتوازي مع تغيرات السوق، والنمو في القطاعات الواعدة.

وبحث المجلس خلال الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بنشاطات البنك التمويلية، وخدماته وبرامجه غير المالية، وخططه الاستراتيجية، والانتشار الواسع للعلامة الخاصة بالبنك، والتواجد الفعال في الفعاليات والملتقيات ذات الأثر، والتفاعل الفوري مع الاستشارات والتمويل، وذلك تحقيقا للأهداف المرصودة.

نشاط التمويل في بنك التنمية:

(نسبة النمو في 2019)