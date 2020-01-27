شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. انخفاض أسعار الأسمنت والحديد وارتفاع الذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 27 – 1 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية كان ن بينها انطلاق الدورة الرابعة لمؤتمر ايجيس 2020، وانخفاض أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الذهب وتراجع فى مؤشرات البورصة المصرية.

البترول تعلن تفاصيل انطلاق الدورة الرابعة لمؤتمر مصر للبترول "ايجبس 2020"

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2020) خلال الفترة من 11 – 13 فبراير القادم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بما يعكس الاهتمام البالغ والدعم المستمر من القيادة السياسية لقطاع البترول ويعطى ثقلًا كبيرا للحدث الذى يعقد تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط : تلبية احتياجات الغد من الطاقة ".

طارق الملا: قطاع البترول مستمر فى تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ان مشروع المصرية للتكرير بمسطرد أحد اكبر مشروعات صناعة التكرير بدأ تشغيله اليوم بشكل منتظم بعد نهاية مرحلة التشغيل التجريبى ليمثل إضافة هامة فى مجال امداد السوق المحلى باحتياجاته من البنزين والسولار.

وفدا من سفارة السويد يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث فرص الاستثمار

استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس للقطاع الجنوبى، وفدا من المستشارين التجاريين من مجلس التجارة والاستثمار السويدى، بهدف تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية ومناقشة فرص التعاون والتعرف على المنطقة الاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل المشروعات.

وزيرة التخطيط: مصر حققت تقدما كبيرا فى مجال التنمية البشرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن وزارة التخطيط هى المسئولة عن وضع الخطط السنوية، والمتوسطة المدى، والخطط طويلة المدى بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة، وحول استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية مصر، أشارت الوزيرة، إلى أن مصر كانت من الدول السباقة التى وضعت رؤية لها، وهى نسخة وطنية من الأهداف الأممية تمثلت فى رؤية مصر 2030.

تحصيل 3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد فى ديسمبر الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة لرجال الجمارك فى تعزيز إجراءات الحوكمة بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة، بمراعاة السعى الجاد لتيسير الإجراءات الجمركية على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، وتلقى تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال ديسمبر الماضى بلغت نحو 3 مليارات و252 ألف جنيه.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث التعاون مع الكاميرون فى صناعة الأخشاب

فى ختام جولته الأفريقية، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والوفد المرافق بزيارة إلى دولة الكاميرون، لبحث فرص التعاون فى صناعة الأخشاب، حيث التقى الوزير مع وزراء الغابات والحياة البرية والمناجم والأشغال العامة فى حكومة الكاميرون، بحضور الوفد المصرى المرافق الذى يضم ممثلى وزارات الإنتاج الحربى والزراعة والبترول ورئيس الشركة التجارية للأخشاب التابعة للوزارة.

اتحاد المستثمرين: محافظ البنك المركزى يقرر وقف الإجراءات القانونية ضد المصنعين المتعثرين

كشف المهندس صبحى نصر رئيس لجنة البنوك والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن تفاصيل الاجتماع الذى عقده طارق عامر محافظ البنك المركزى وانتهى قبل قليل من أجل بحث تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة دعم الصناعة المصرية، والتى تخص المصانع الكبرى والتى تزيد مديونياتها عن 10 ملايين جنيه فى ظل توجيهات القيادة السياسية بحل مصانع المصانع المتعثرة.

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أكبر غرامة فى تاريخ سوق المال..إلزام راية القابضة بدفع 110 ملايين جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار محمد عبد السلام النفراوى، فى الجنحة رقم 592 لسنة 2019، جنح اقتصادى، ضد رجل الأعمال مدحت خليل وآخرين فى قضية شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، بتغريم كل متهم من المتهمين مبلغ 200 ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليهم جميعًا للارتباط، وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.655 مليار جنيه.

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-1-2020

تباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الاثنين 27-1-2020، طبقًا لأسعار إغلاق أمس، حيث سجل سعره فى البنك المركزى عند 15.73جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم

استقرار سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 27-1-2020

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-1-2020، فى عدد من البنوك، طبقًا لأسعار إغلاق أمس، حيث سجل متوسط سعر الريال فى البنك المركزى المصرى 4.19 جنيه للشراء و4.22 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر،

تباين أسعار العملات اليوم الاثنين 27-1-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 27-1-2020، أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم،

انخفاض سعر طن الحديد لـ9500 داخل المصنع و9800 جنيه للمستهلك

شهدت أسعار الحديد تراجعا خلال الأيام الماضية، حيث انخفض سعر الطن ليبدأ من 9500، وحتى 10000 جنيه من المصنع، مقابل 9800 وحتى 10500 جنيه من المصنع بانخفاض 300 جنيه فى الطن، حسبما أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد تشهد انخفاضا داخل السوق المصرى.

انخفاض أسعار الأسمنت ليبدأ من 640 جنيها تسليم المصنع

شهدت أسعار الأسمنت انخفاضا منذ بداية العام 2020 انخفاضا داخل السوق المصرى حيث سجل سعل طن الأسمنت داخل المصنع 640 جنيها وحتى 720 جنيها وذلك حسبما أعلنت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتى أشارت إلى أن سعر الطن فى السوق " المستهلك" انخفض أيضا ليبدأ من 720 جنيها ويصل بحد أقصى 820 جنيها للطن وهى أسعار منخفضة عن الأسعار التى سجلت مع نهاية عام 2019.

أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية فى مصر.. وعيار 21 يصعد لـ 695 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب فى مصر مساء اليوم الاثنين للمرة الثانية، بفعل زيادة الأسعار العالمية للمعدن النفيس، نتيجة مخاوف من انتشار واسع لفيروس كورونا وتضرر الاقتصاد الصينى، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب عالميا ليصعد 1.06% لتسجل أوقية الذهب 1583 دولار للأوقية، وارتفع سعر الذهب للمرة الثانية بقيمة 3 جنيهات عقب صعوده صباح اليوم 4 جنيهات، ليبلغ اجمالى زيادة أسعار الذهب فى مصر 7 جنيهات، بالنسبة لعيار 21 وهو العيار الرئيسى والأكثر تداولا فى مصر مسجلا 695 جنيها للجرام.