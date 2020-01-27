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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره..و"برنت" أدنى مستوى 59 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم في ظل القلق السائد حول العالم بشأن انتشار فيروس "كورونا" التاجي والوفيات والإصابات المتزايدة به في عدد من الدول.
ومع ذلك، صرح وزير الطاقة الجزائري "محمد عرقاب" - رئيس دورة "أوبك" الحالية - بأن المنظمة لا ترى تأثيراً كبيرا على السوق جراء فيروس كورونا لكنها تتابع الأمر عن كثب.
وأكدت الصين وفاة 81 شخصاً وإصابة 2800 آخرين بفيروس كورونا كما تنوي عزل المزيد من المناطق وبناء مستشفى جديد في مدينة "ووهان" لاستيعاب الإصابات الجديدة.
وظهرت حت إصابة بالفيروس الصيني في دول من بينها الولايات المتحدة واليابان والسعودية وفرنسا وماليزيا وكوريا الجنوبية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 18:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.7% إلى 52.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 52.1 دولار.
وتراجع "برنت" بنسبة 2.8% إلى 58.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 60.4 دولار وأقل سعر عند 58.5 دولار.
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