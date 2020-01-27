شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض في ظل القلق من كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل المخاوف التي تجتاح العالم من انتشار فيروس "كورونا" القاتل الأمر الذي دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن والابتعاد عن أصول المخاطرة من بينها عملات السلع.



وأعلنت عدة دول من بينها أستراليا والولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وماليزيا واليابان اكتشاف حالات إصابة بالفيروس.



على الجانب الآخر، أكدت الصين وفاة ما يقرب من 85 شخصاً بفيروس "كورونا" وإصابة 2800 آخرين من بينهم 400 في حالة خطرة.

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وأوضحت الحكومة الصينية أنها بصدد تجربة دواء جديد للفيروس في علاج سبعة أشخاص، لكنها تبذل المزيد من الجهد للتأكد من فاعليته.



هذا، وقد وقعت أسواق الأسهم والمعادن الصناعية ومعظم العملات الرئيسية تحت وطأة ضغوط قوية ومبيعات مكثفة بسبب القلق من الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.6761، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6829 وأقل سعر عند 0.6752.