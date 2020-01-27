شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع أكثر من 1% والان نبدء بالتفاصيل
بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على تراجع بأكثر من واحد بالمئة، حيث هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 447.24 نقطة أي ما يعادل 1.54% إلى 28542.49 نقطة.
وفتح مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" متراجعا 48.31 نقطة أو 1.47% ليسجل 3247.16 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 222.45 نقطة أو 2.39% إلى 9092.46 نقطة.
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