شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتراجع أكثر من 1% والان نبدء بالتفاصيل

بدأت الأسهم الأمريكية تداولاتها اليوم على تراجع بأكثر من واحد بالمئة، حيث هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي 447.24 نقطة أي ما يعادل 1.54% إلى 28542.49 نقطة.

وفتح مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" متراجعا 48.31 نقطة أو 1.47% ليسجل 3247.16 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 222.45 نقطة أو 2.39% إلى 9092.46 نقطة.