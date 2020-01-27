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وزير الطاقة: تأثير كورونا على أسواق النفط محدود للغاية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تتابع السعودية عن كثب التطورات في السوق البترولية الدولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول، حسبما أعلنه وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مؤكدا أن تأثير كورونا على أسواق النفط محدود للغاية، مشيرا إلى امتلاك المملكة ودول «أوبك+» الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات في السوق البترولية نتيجة التوقعات السلبية من التأثير لوباء كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن جزءا كبيرا من التأثير الواقع على الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق البترولية، وأسواق السلع بشكل عام، مدفوع بالعوامل النفسية والنظرة التشاؤمية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق، على الرغم من أن أثره على الطلب العالمي على البترول محدود للغاية، وأن مثل هذا التشاؤم حدث عام 2003 أثناء الأزمة التي أحدثها انتشار فيروس سارس، ولم يترتب عليه انخفاض يذكر في الطلب على البترول.

وأكد وزير الطاقة أن المملكة ودول «أوبك+» تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول، إذا استدعى الأمر ذلك، مشيرا إلى ثقته في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء على هذا الفيروس تماما والحد من انتشاره.