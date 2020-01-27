شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب وراء ارتفاع أرباح "عبور لاند" 24% خلال عام 2019 أبرزها فروق العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، صافى أرباح مجمعة (عائدة للمساهمين) بقيمة 295.28 مليون جنيه فى عام 2019 بارتفاع نسبته 24% بالمقارنة مع 238 مليون جنيه فى العام المالى 2018، بينما على أساس ربع سنوى، أعلنت الشركة تسجيل صافى أرباح مجمعة (عائدة للمساهمين) بقيمة 54.2 مليون جنيه فى الربع الرابع 2019، بانخفاض 5% مع المقارنة مع 57.6 مليون جنيه فى الربع الرابع 2018، ويرجع زيادة أرباح الشركة السنوية، بحسب مباشر إلى:

1- زيادة بنسبة 8% فى إيرادات المبيعات المُجمعة التى أدت إلى زيادة مجمل الأرباح بنسبة 5% على الرغم من انخفاض هامش مجمل أرباح الشركة إلى 21.7% فى 2019 مقابل 22.4% فى 2018.

أعلنت الشركة عن تسجيل مبيعات مجمعة بقيمة 562.5 مليون جنيه فى 2019 بالمقارنة مع 535.4 مليون جنيه مصرى فى 2018، ورفعت الشركة سعر الجبنة البيضاء بنسبة 6% ومنتجات الألبان بنسبة 8% خلال العام، بينما ارتفعت أحجام مبيعات الجبنة البيضاء بنسبة 2%.

2- تحقيق أرباح فرق العملة بقيمة 25.8 مليون جنيه فى 2019، التى عوضت خسائر سعر الصرف بقيمة 0.83 مليون جنيه فى 2018.

3- انخفاض المصروفات البيعية والإدارية والعامة بنسبة 9% نتيجة انخفاض مصروفات التسويق بنسبة 41%.

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4- هبوط صافى مصروفات الفائدة بنسبة 36%؛ حيث سجلت 16.06 مليون جنيه فى عام 2019 بالمقارنة مع 24.98 مليون جنيه فى 2018.

5- تحقيق أرباح من بيع الأصول الثابتة بقيمة 9.588 مليون جنيه فى 2019 مقابل 0.192 مليون جنيه فى 2018.

وتنقسم صافى إيرادات المبيعات المُجمعة فى 2019 وفقًا لقطاعات الأعمال، إذ سجل قطاع الجبنة البيضاء صافى مبيعات بقيمة 2.461 مليار جنيه فى 2019 بارتفاع 7.7% بالمقارنة مع 2.284 مليار جنيه فى 2018.

ويتداول سهم شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، حاليا عند مضاعف ربحية يبلغ 8.2 مرة لعام 2019 وفقا للسعر السوقى الحالى وهو 6.01 جنيه للسهم، ومقابل مضاعف ربحية لقطاع الصناعات الغذائية فى البورصة المصرية يبلغ حاليا 12.38 مرة وفقا لحسابات البورصة المصرية، مما يعنى أن السهم يعتبر حاليا وفقا لسعر سوقى 6.01 جنيه للسهم أقل من قيمته العادلة نسبيا عند مقارنته بالأقران.