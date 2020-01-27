شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية تكشف عن إقفال إصدار شهر يناير من الصكوك بـ6.7 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي من الصكوك بالريال لشهر يناير 2020 بحجم بلغ إجمالي 6.720 مليار ريال. وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الإصدارات قُسمت إلى شريحتين: الأولى تبلغ 715 مليون ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 715 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2027. أما الشريحة الثانية فتبلغ 6.005 مليار ريال ليُصبح الحجم النهائي للشريحة 7.842 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030.

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