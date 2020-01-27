شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء بجلسة الاثنين.."قطر" تتراجع للجلسة الرابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الخامسة على التوالى متأثرة بتراجع القطاعات القيادية على رأسها البنوك والمواد الأساسية، وهبطت بورصة دبى تزامناً مع انخفاض سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 1.73%، وخسرت القيمة السوقية نحو 2.58 مليار درهم.

كما تراجعت بورصة البحرين بضغوط هبوط سهمى المصرف الخليجى التجارى، البنك الأهلى المتحد، وهبطت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية على التوالى، وتراجعت بورصة قطر للجلسة الرابعة على التوالى.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.78% خاسراً 148.50 نقطة ليغلق عند مستوى 8178.47 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.09% خاسراً 81.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7376.79 نقطة، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 174.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 22 شركة، فيما تراجع 169 شركة.

وتراجع 20 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.97%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.86%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.83%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.45%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.39%، ثم قطاعى الإعلام والترفيه وإنتاج الأغذية بنسبة 1.29%، فقطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.08%، فيما ارتفع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.81%.

وجاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.73%، ثم ساب للتكافل 3.41%، ثم الحكير بنسبة 3.39%، فيما جاء سهم "مجموعة السريع" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.63%، ثم المتحدة للتأمين بنسبة 6.41%، ثم ساب بنسبة 5.55%.



بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% خاسراً 50.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6282.76 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% خاسراً 68.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6999.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% خاسراً 12.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.98 نقطة. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها البنوك، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% خاسراً 50.39 نقطة ليغلق عند مستوى 6282.76 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% خاسراً 68.5 نقطة ليغلق عند مستوى 6999.58 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.27% خاسراً 12.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4861.98 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 340.3 مليون سهم بقيمة 45.7 مليون دينار كويتى عبر 9954 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.35%، فقطاع الخدمات المالية بنسبة 0.30%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.96%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.71%.

وجاء سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.60%، تليه شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 11.67%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة عمار للتمويل والإجارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.94% ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 12.37%، ثم شركة مجموعة عربى القابضة بنسبة 7.79%.

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بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسراً 2.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1646.85 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 654.4 ألف دينار. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.13% خاسراً 2.22 نقطة ليغلق عند مستوى 1646.85 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك التجارية، وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 654.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.52% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 2.63%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة نمو 20.18% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.19%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.28% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين لمطاحن الدقيق بنسبة 3.12%.

بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.16% خاسراً 32.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2788.80 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 151 مليون سهم محققة ما قيمته 196.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2970 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 20 سهماً، واستقر سهمين. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.16% خاسراً 32.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2788.80 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 151 مليون سهم محققة ما قيمته 196.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2970 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 20 سهماً، واستقر سهمين.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.71%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.70%، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.23%، فقطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.70%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 8.56%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.24%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 9.97%، ثم سهم شركة آرابتك القابضة بنسبة 9.73%.

بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.87% خاسرة 92.15 نقطة، لتغلق عند مستوى 10489.17 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 60.3 مليون سهم بقيمة 133.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3002 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 37 سهماً، واستقر سهمين. بورصة قطرتراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.87% خاسرة 92.15 نقطة، لتغلق عند مستوى 10489.17 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها العقارات، وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 60.3 مليون سهم بقيمة 133.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3002 صفقة، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 37 سهماً، واستقر سهمين.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.05%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.87%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، فقطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.4%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.2%.