شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا": 18 فبراير أخر موعد للتقدم لمسابقة الشركات الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات و"دل تكنولوجيز" أن أخر موعد للتقدم فى مسابقة الشركات الناشئة لتطوير حلول وتطبيقات بالاعتماد على التكنولوجيات الناشئة فى 18 فبراير وذلك فى تخصصات الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين والحوسبة السحابية وعلوم وتحليل البيانات.

وكان مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال "تيك"، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، قد أعلن فى 4 من ديسمبر الماضى عن فتح باب التقدم لمسابقة الشركات الناشئة بهدف المنافسة فى تطوير حلول وتطبيقات تكنولوجية حديثة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، وذلك بالتعاون مع "دل تكنولوجيز" العالمية.

وتستهدف المسابقة تحفيز الإبداع لدى الشركات الناشئة المصرية لابتكار حلول وتطبيقات بالاعتماد على التكنولوجيات الناشئة وبالأخص الذكاء الاصطناعى والبلوك تشين والحوسبة السحابية وعلوم وتحليل البيانات أو ما يطلق عليه "ABCD Technologies".

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وتتضمن فعاليات المسابقة الحصول على أعمال التوجيه الفنى والإرشاد للشركات الناشئة من خلال خبراء الشركة العالمية فى المجالات التكنولوجية المذكورة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل فى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط بالمناطق التكنولوجية الجديدة، وكذلك تنظيم لقاءات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التقنية لمساعدة الشركات الناشئة فى تطوير أعمالهم.

وتحصل الشركات الفائزة بالمسابقة على دعوة شاملة لحضور فعاليات مؤتمر "دل تكنولوجيز ورلد" والذى ينعقد فى شهر مايو 2020 بمدينة لاس فيجاس الأمريكية، حيث يعد أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى فرصة انضمام الشركات الناشئة لبرنامج مسرعات الأعمال بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

جدير بالذكر، أن المسابقة تأتى فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعتها الهيئة مع شركة "دل تكنولوجيز" العالمية، بهدف تحفيز البيئة الحاضنة للإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتعزيز قدرات الشركات الناشئة المصرية.