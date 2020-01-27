شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" تُعلن إدراج أدوات دين للحكومة السعودية بـ6.720 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية بقيمة 6.720 مليار ريال.

وأفادت "تداول"، في بيان لها، اليوم الإثنين، بأنه تمت الموافقة على إدراج أدوات دين من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج، بقيمة إجمالية تبلغ 6.005 مليار ريال.

وبحسب البيان، سيتم زيادة إصدار رقم 10 أكتوبر 2019 (رمز تداول:5282) بقيمة 6.055 مليار ريال سعودي ليصل إلى 7.841 مليار ريال، على ان يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2019.

كذلك وافقت "تداول" على إدراج أدوات الدين الصادرة عن الحكومة السعودية، بقيمة إجمالية تبلغ 715.005 مليون ريال، على أن يتم إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 29 يناير الجاري.