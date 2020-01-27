شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد للأسهم الأمريكية في بداية الجلسة..و"الداو جونز" ينخفض بأكثر من 400 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد في بداية جلسة الإثنين في ظل مخاوف الأسواق العالمية من انتشار الفيروس الصيني القاتل واتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة كالمعادن النفيسة وغيرها.



وأعلنت الصين وفاة 81 شخصاً وإصابة أكثر من الفين آخرين بفيروس كورونا القاتل متوقعة المزيد من الإصابات.

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في نفس الوقت، كشفت دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية وروسيا ظهور حالات إصابة بالفيروس.



هذا، ولا تزال منظمة الصحة العالمية مصرة على عدم الحاجة لإعلان فيروس كورونا حالة طواريء دولية، لكن أحد ممثليها سيسافر إلى الصين قريباً للوقوف على الحالة بالكامل.



وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% (ما يعادل 416 نقطة) إلى 28573 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 170 نقطة) إلى 9140 نقطة، في حين تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.5% (ما يعادل خمسين نقطة) إلى 3246 نقطة.