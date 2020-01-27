شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تهبط بحوالي 3.5% بفعل مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم مواصلاً الابتعاد عن أعلى مستوياته القياسية في ظل مخاوف الطلب نتيجة انتشار فيروس "كورونا" التاجي في الصين وظهور بشكل مكثف في دول أخرى.



ويخشى محللون تأثر الطلب على المعادن الصناعية كالبلاديوم والنحاس بانتشار الفيروس الصيني في ظل تزايد حالات الإصابة والوفيات.



وأعلنت الصين مؤخراً وفاة 81 شخصاً وإصابة أكثر من ألفي حالة بفيروس كورونا، وتعكف السلطات على بناء مستشفى في مدينة "ووهان" خلال عشرة أيام فقط من أجل استيعاب أعداد المرضى المتزايدين.

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واتجه المستثمرون نحو الملاذات الآمنة كالذهب والفضة وابتعدوا عن المعادن الصناعية والأسهم في ظل مخاوف انتشار الفيروس على نحو واسع النطاق.



وأعلنت الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ظهور حالات إصابة بالفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملاتت، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.6% إلى 2233 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2326.2 دولار وأقل سعر عند 2228.1 دولار.