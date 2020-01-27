شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوبك: أثر فيروس كورونا على سوق النفط ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عرقاب ، رئيس الدورة الحالية لمنظمة أوبك ، اليوم الاثنين ، إنه يتوقع لأثر تفشي فيروس تاجي جديد (كورونا) في الصين على سوق النفط العالمية أن "يبقى ضعيفا"، لكنه أضاف أن المنتجين مستعدون للتحرك في مواجهة أي تطورات جديدة.وقال عرقاب، وهو أيضا وزير الطاقة الجزائري، في بيان بثته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية "الأثر على آفاق الطلب العالمي على النفط يبقى ضعيفا"

وتابع : "المنظمة تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط تزامنا مع تطورات وباء فيروس كورونا الذي تفشى مؤخرا."

من جهة اخرى ، بدأت الصين إجراء اختبارات على اثنين من المثبطات قام بتطويرهما خبير ألمانى يجرى بحوثا على فيروس كورونا الجديد.

وذكرت مجموعة الصين الإعلامية (تشاينا ميديا جروب) اليوم الاثنين، أن الخبير الألماني الأستاذ في جامعة (لوبيك) رولف هيلغنفلد وفريقه كرسوا أنفسهم للبحث عن مثبطات فيروس (سارس- كورونا) لعدة أعوام، لافتة إلى أن المثبطات التي تم تطويرها تستخدم "البروتياز" لتعمل على الفيروس لمنع تكسير البروتين، وبهذا يتم منع تشكيل الفيروس الناضج.

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وأثبت التحضيرات التي طورها الفريق فعاليتها على الفئران المصابة بفيروس "سارس- كورونا" واستقرارها في التجارب على الخلايا البشرية.

وقال هيلغنفلد إن التجارب المتعلقة بفيروس كورونا الجديد سيتم اختبارها على الفئران، وسيتم تنفيذ تجارب سمية للقضاء على التأثيرات الجانبية التي يكمن أن تحدثها العقاقير، قبل البدء في عملية الإنتاج الضخم.

وكان العلماء توصلوا إلى أن فيروس كورونا الجديد يتشابه بنسبة 80% مع فيروس سارس- كورونا، وأن التشابه بين البروتياز في الفيروسين يصل إلى حوالي 96%.

ويعد فيروس كورونا من الفيروسات التي تمنع نفسها ذاتيا من الانتشار، حيث بعد فترة من الوقت، عندما ينتج عدد كاف من الأشخاص مضادات حيوية يمكن تقييد الانتشار المستمر للفيروس، وبهذا ينتهي انتشار الوباء.