شكرا لقرائتكم خبر عن الجارحي للصلب تقدم طلب للصناعة للحصول على رخصة إنشاء مصنع بيليت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال الجارحى رئيس شركة الجارحى للصلب وغرفة الصناعات المعدنية، عن تقدمه بطلب لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع للحصول على رخصة إنشاء مصنع لانتاج البيليت، موضحا أنه لم يتم البت فى الطلب حتى الآن.

وقال فى تصريحات له على هامش المؤتمر الذى عقدته مصانع الدرفلة اليوم، إنه قد سبق ورفع الطلب لإنشاء المصنع ممثلا عن باقى مصانع الدرفلة لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة السابق عمرو نصار، ولكن لم يتم اعطاء آى موافقة بهذا الشأن.

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وأوضح الجارحى إن شركته تنتج حوالى مليون طن حديد تسليح سنويا، وتحتاج إلى نحو مليون طن بيليت، فضلا عن إمكانية زيادة الطاقة عن ذلك لتلبية جزء من احتياجات باقى مصانع الدرفلة.

وذكر أنه فى حالة الموافقة على رخصة المصنع، سوف نطالب بأرض للإنشاء، وقررت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم الحماية على واردات مصر من البيلت منذ 9 شهور تقريباً، بنسبة 16% وفرض رسم 25% علي الحديد تام الصنع لمدة 3 سنوات بنسبة متفاوتة من سنة إلى أخرى.