شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تعلن تفاصيل انطلاق الدورة الرابعة لمؤتمر مصر للبترول "ايجبس 2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس 2020) خلال الفترة من 11 – 13 فبراير القادم بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بما يعكس الاهتمام البالغ والدعم المستمر من القيادة السياسية لقطاع البترول ويعطى ثقلاً كبيرا للحدث الذى يعقد تحت شعار " شمال افريقيا والبحر المتوسط : تلبية احتياجات الغد من الطاقة ".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير للإعلان عن الملامح الرئيسية للمؤتمر ومستهدفاته لهذا العام بحضور عدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

وأضاف الملا أن المؤتمر يعد نافذة مهمة لمصر لإلقاء الضوء على ما تحقق من نتائج وتطورات غير مسبوقة في مجال صناعة البترول والغاز المصرية وما شهدته من قصص نجاح خلال عام 2019 والاعوام السابقة ، كما يشهد القاء الضوء على خطط العمل المستقبلية التي تستهدف مصر تنفيذها لاستمرار النمو في هذه الصناعة الحيوية والترويج للفرص الاستثمارية و ابراز الإمكانيات التي تتمتع بها لافتا الى ان المؤتمر يعد إحدى الأدوات الفاعلة للمساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الى مصر في قطاع البترول والغاز .

وأشار الوزير إلى أن مؤتمر ايجبس يتطور بشكل كبير منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2017 ، لافتا الى ان تنامى حجم المشاركات العالمية في المؤتمر والمعرض من الشركات العالمية الكبرى والرؤساء التنفيذيين لها والمنظمات الدولية للطاقة يعكس حجم الاهتمام العالمى بهذا الحدث الذى اكتسب مكانته المخططة له ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية.

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ولفت الى ان المؤتمر سيناقش هذا العام موضوعات متنوعة من خلال حلقات نقاشية يشارك فيها كبار المسئولين ورؤساء كبريات الشركات العالمية للبترول ، وتتعلق تلك الموضوعات بجهود مصر للتحول لمركز اقليمى للطاقة وتنمية الأنشطة الرئيسية في الصناعة من بحث واستكشاف وإنتاج وتكرير وتسويق بالإضافة الى موضوعات السلامة والصحة المهنية باعتبارها من الموضوعات ذات الأولوية القصوى ودور المرأة في قطاع البترول الى جانب إعطاء الفرصة للشباب والطلاب للمشاركة والتعرض للخبرات العلمية في المجالات الفنية والتقنية، كما يسلط المؤتمر الضوء بشكل خاص على مجال التمويل باعتبار ان صناعة البترول والغاز تعد اكبر الأنشطة عالميا من حيث الاستحواذ على التمويل المالى والاستثمارات الموجهة اليها .

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عاماً بعد الآخر فى إطار البرنامج الطموح الذى تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة في هذا الإطار وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الوزير، إلى أنه بناء على كل ما سبق فقد كان قطاع البترول، محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تابع على مدار العام الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية الجارية و حرص على متابعة معدلات الأداء والانجاز في قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وخلال العام الماضى نجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج وتحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول حيث بلغ حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى وبلغ حوالى1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التى تحققت وبالأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذى يشهده القطاع فى كافة مجالاته من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات "وتسويق وبنية أساسية ، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.