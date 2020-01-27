شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: استراتيجية القطاع مستمرة فى طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية القطاع مستمرة فى طرح المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف وتطوير المناطق القديمة من خلال الشركات مع المحافظة علي الإنتاج والبحث عن كشف كبير.

وأضاف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض ايجبي2020 أن تخارج بعض الشركات مؤخرا من التعامل في الحقول الصحراوية يتم وفقا لاستراتيجية الشركات حيث يتم الاتجاه إلى أنماط اخري من العمل داخل مصر وهي تخارجات تبادلية والتركيز فى استثمارات أخرى داخل البلاد.

وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،أن النقلة النوعية هى بتحقيق كشوفات كبير ة من خلال الاستمرار في عمليات البحث والاستكشاف قائلا " لدينا تركيز كبير فى عمليات البحث والاستكشاف ومحتاجين كشف كبير مثل كشف مرجان بخليج السويس كما أن هناك مشروع كبير للمسح السيزمي في خليج السويس بالمناطق القديمة والمناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط".

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عاماً بعد الآخر فى إطار البرنامج الطموح الذى تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة فى هذا الإطار وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الوزير، إلى أنه بناء على كل ما سبق فقد كان قطاع البترول، محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تابع على مدار العام الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية الجارية و حرص على متابعة معدلات الأداء والانجاز في قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وخلال العام الماضى نجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج وتحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول حيث بلغ حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى وبلغ حوالى1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التى تحققت وبالأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذى يشهده القطاع فى كافة مجالاته من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات "وتسويق وبنية أساسية ، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.