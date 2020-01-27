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شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا من سفارة السويد يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبحث فرص الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناه السويس للقطاع الجنوبي، وفدا من المستشارين التجاريين من مجلس التجارة والاستثمار السويدي، بهدف تبادل التجارب والخبرات فيما يتعلق بتنمية البنية التحتية ومناقشة فرص التعاون والتعرف على المنطقة الاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل المشروعات.
وخلال الاجتماع رحب اللواء محمد شعبان بالوفد، معربًا عن سعادته باهتمام الحكومة السويدية بالتعرف على المنطقة الاقتصادية مما يشير إلى ارتفاع أسهم الاستثمار فيها ضمن المناطق الاقتصادية الأخرى، وعزز ذلك إلى سياسة الانفتاح على كل العالم التي تنتهجها المنطقة وموقعها الاستراتيجي وحوافزها الضريبية والجمركية.
وعرض نائب رئيس الهيئة، فيلمًا ترويجيًا عن المنطقة يتضمن خصائص المناطق الصناعية والموانئ، وأهم المشروعات التي تقوم بها الهيئة في البنية التحتية وتطوير الموانئ وأهم الاستثمارات الموجودة بالمنطقة.
وعقب الاجتماع أجرى الوفد بزيارة المنطقة الصناعية والأرصفة الجديدة بميناء السخنة وأهم المشروعات والاستثمارات الموجودة بالمنطقة.
من جهته، أكد سيمون ويسبيرج مستشار مجلس التجارة والاستثمار، حرص بلاده على دعم وتطويرعلاقات التعاون في مصر في مختلف المجالات والتطلع لتواجد شركات سويدية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أنها تتميز ببعض المميزات الحيوية.
وفد السويد في زيارة للمنطقة الاقتصادية
وفد سفارة السويد بمقر المنطقة الاقتصادية
وفد سفارة السويد
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