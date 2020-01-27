شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: مناخ مصر جاذب للاستثمارات البترولية ودخول شركات جديدة بالفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2019 شهد العديد من العلامات والإنجازات البارزة لقطاع البترول ومنها وجود بنية تحتية قوية من شبكات الغاز ومحطات الأسالة والا مكانيات الفورية لتوفير ها لدول الجوار لافتا أنه من ضمن العلامات أيضا بدء تشغيل معمل المصرية للتكرير بكفاءة 100فى المئة حيث انها توفر البنزين والسولار داخل القاهرة الكبرى وهو أحد الانجازات الهامة جدا خلال تلك الفترة وكذلك وبداية تفعيل التسعير التلقائى وترشيد الدعم الموجة للمحروقات ومن خلال اللجنة بيتم مراجعه التسعير التلقائى من خلال عدة عوامل من ضمنها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وعدد من العوامل الأخرى.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر الإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض ايجبس 2020, ان كل العالم ينظر إلى مصر نظرة مختلفة بعد تحقيق عدد كبير من الانجازات لافتا أن هذا المؤتمر أحد أهم المؤتمرات العالمية العامية والتى تلقى الضوء على صناعة البترول المصرية موضحا أن مناخ مصر أصبح جاذبا للاستثمارات ودخول شركات جديدة فى مصر للاستثمارات البترولية خلال الفترة.

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عامًا بعد الآخر فى إطار البرنامج الطموح الذى تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة فى هذا الإطار وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

وأشار الوزير، إلى أنه بناء على كل ما سبق فقد كان قطاع البترول، محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تابع على مدار العام الموقف التنفيذى للمشروعات البترولية الجارية وحرص على متابعة معدلات الأداء والانجاز فى قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التى تواجهه فى سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.

وخلال العام الماضى نجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج وتحقيق رقم غير مسبوق فى إنتاج الغاز والبترول حيث بلغ حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميًا، مسجلًا أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى وبلغ حوالى1.9مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التى تحققت وبالأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذى يشهده القطاع فى كافة مجالاته من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات "وتسويق وبنية أساسية، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.