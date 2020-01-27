شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتخلي عن 60$ للبرميل للمرة الأولى فى 3 أشهر بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتعمق خسائرها لليوم السادس على التوالي ، متخلية عن 60$ للبرميل للمرة الأولى فى ثلاثة أشهر ، بفعل تصاعد المخاوف حيال انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين ، وتأثيره السلبي على ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم وأكبر مستورد له ، فى الوقت الذي تتوافر فى السوق كميات قياسية من الإنتاج ، ولا سيما الإنتاج فى الولايات المتحدة.

انخفض خام برنت إلى مستوي 58.52$ للبرميل الأدنى منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر ، من مستوى الافتتاح عند 60.64$ ، وسجل أعلى مستوي عند 60.64$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 2.3% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، بفعل المخاوف حيال مستويات الطلب فى الصين بعد تفشي فيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 7% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف الطلب الصيني وتأثيره السلبي على التوازن بالسوق.

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أكدت السلطات الصينية يوم الاثنين أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد ارتفع إلى 2862 حالة ، وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 81 شخص مع ارتفاع الحالات الحرجة إلى 461 حالة.

ورفعت الحكومة الصينية حالة الطوارئ فى البلاد ،ومددت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى 2 شباط/فبراير ،وطلبت من الشركات فى شنغهاي عدم بدء العمل حتى 9 شباط/فبراير المقبل على الأقل.

انتشار الوباء الجديد فى الصين ، مصدر قلق كبير فى الأسواق العالمية ،حيث من المحتمل فرض المزيد من القيود على السفر والرحلات ، وهو ما سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وقال بنك جولدمان ساكس ،إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بمقدار 260 ألف برميل يوميا ،وهو ما سوف يقلص أسعار النفط بنحو 3$ للبرميل ،وأعاذ ذلك إلى انتشار وباء كورونا فى الصين.