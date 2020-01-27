شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل تفشي فيروس كورونا الجديد فى الصين.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.7% إلى مستوي 18.35$ الأعلى منذ 8 كانون الثاني/يناير الجاري ، من مستوي الافتتاح عند 18.23$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 18.13$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.6% ،بأكبر مكسب يومي منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، بفضل صعود معظم أسعار المعادن الثمينة كملاذات آمنة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، لمخاوف حيال فيروس الصين.

تواصل معظم أسواق الأسهم العالمية هبوطها الحاد يوم الاثنين ،بسبب تخلي المستثمرين عن الأصول ذات العائد المرتفع والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين ،وتأثيره السلبي على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

على حسب وكالات الأنباء الصينية ارتفع يوم الاثنين عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 2862 حالة ، وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 81 شخص.

ورفعت الحكومة الصينية حالة الطوارئ فى البلاد ،ومددت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى 2 شباط/فبراير ،وطلبت من الشركات فى شنغهاي عدم بدء العمل حتى 9 شباط/فبراير المقبل على الأقل.