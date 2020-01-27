شكرا لقرائتكم خبر عن "بيبان الرياض" يستقطب 180 جهة داعمة للمنشآت ورواد الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

استقطب ملتقى بيبان الرياض الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في 29 يناير 2020م ولمدة 4 أيام، 180 جهة من القطاعين الحكومي والخاص الداعمين والمُمّكنين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بهدف مساعدة المنشآت ورواد الأعمال على النمو والتوسع ورفع كفاءاتهم الإدارية والمالية والفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الوعي في المهارات الاساسية التي من تمكن المنشآت من ممارسة اعمالها بالشكل الصحيح.

وتتوزع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة بين أبواب الملتقى لتقديم خدماتهم ومبادراتهم الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال، والوصول إلى التمويل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم أكثر من 300 برنامج تدريبي وورشة عمل يقدمها 150 مدربًا ومدربة، لدعم وتمكين الراغبين في البدء بعالم الأعمال من خلال مساعدة الشباب وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ومساعدتهم لمعرفة أدوات بناء مشروع تجاري ناجح، ورفع أداء أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

Advertisements

وتتنوع مواضيع البرامج التدريبية وورش العمل خلال ملتقى بيبان لتلبي احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومن أبرزها سلاسل الإمداد، وعقود الموارد البشرية، وأساسيات برمجة التطبيقات، ودراسة السوق، وأساسيات المحاسبة للمشاريع، والتخطيط الاستراتيجي، وعقود الامتياز التجاري، وتصميم الهوية والعلامة التجارية، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية الأخرى التي استفاد منها أكثر زوار الملتقى من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دورات تدريبية متخصصة في التجارة الإلكترونية.

ويتضمن الملتقى جلسات إرشادية يومية بتواجد خبراء استشاريين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية والخبرة التجارية لتقديم المشورة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجلسات إرشادية لرفع ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع، وتقديم النصح والتوجيه للمبادرين ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعيًا لتطور الأفراد والمنشآت وتقليل المخاطر المرتبطة بريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن التسجيل في الملتقى متاح للجميع مجانا عبر الرابط: biban.monshaat.gov.sa، الذي سيشهد انضمام باب الابتكار الهادف إلى تبني حلول ابتكارية وضخ المزيد من المشاريع الابتكارية داخل الاقتصاد الوطني، وباب العقار والبناء الهادف إلى تقديم فرص استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوعية بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي ومتطلبات التطوير، كما سيتم عقد مؤتمر بيبان في 30 يناير 2020م تحت عنوان "بناء ريادة الاقتصاد الجديدة في المملكة"، يناقش خلاله الخبراء العالميين والمحليين وصناع القرار الإقليميين عدة مواضيع تهم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.