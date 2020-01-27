شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 692.655 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 90.4 مليون ورقة مالية بقيمة 410.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.4 ألف عملية لعدد 168 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.02%، والعرب على 7.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.60%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 20.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 829.7 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 52.1 مليون جنيه.

Advertisements

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13639 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1879 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 15642 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5068 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 541 نقطة.

وارتفعت أسهم 29 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.