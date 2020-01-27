طارق الملا: إيجبس 2020 نافذة لعرض الخطط المستقبلية لقطاع البترول فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مؤتمر ومعرض إيجبس 2020 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يدل علي مدي الاهتمام بقطاع البترول المصري، لافتا إلى أن هذا المؤتمر هو النسخة الرابع منه و عدد الشركات والرعاة تضاعف عدة مرات.
وأضاف المهندس طارق الملا، أن مؤتمر ومعرض "إيجبس" يلقي الاهتمام والرعاية من جانب الشركات العالمية للنفط والغاز في قطاع البترول، لافتا إلى وجود حلقات نقاشية لرؤساء الشركات العالمية والرؤساء التنفيذين لها بمصر، كما تم تخصيص يوم للمرأة العاملة بقطاع البترول وكذلك تقديم جزء خاص بالسلامة في قطاع البترول من خلال حلقات نقاشية.
وأشار الوزير، إلى أن قطاع البترول من أكبر الأنشطة التي تستحوذ علي التمويل والأمور المالية والاستثمارات الخاصة بالبترول وسيكون مخصص لها جلسات نقاشية لافتا أنه يعتبر هذا المؤتمر نافذة لعرض الخطط المستقبلية.
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن نجاحات وزارة البترول والثروة المعدنية تتواصل عاماً بعد الآخر فى إطار البرنامج الطموح الذى تنفذه لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها بما يحقق الأهداف الحيوية الموضوعة في هذا الإطار وهى الوفاء باحتياجات السوق المحلى وتعظيم العائد الاقتصادى وتأدية خدمات متميزة للمواطنين والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.
وأشار الوزير، إلى أنه بناء على كل ما سبق فقد كان قطاع البترول، محل اهتمام ومتابعة دقيقة ومتواصلة من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى تابع على مدار العام الموقف التنفيذي للمشروعات البترولية الجارية و حرص على متابعة معدلات الأداء والانجاز في قطاع البترول ودعمه وتذليل كافة التحديات التي تواجهه في سبيل تحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وخلال العام الماضى نجح قطاع البترول فى تحقيق نتائج أعمال متميزة يأتى على رأسها تحقيق معدلات متميزة فى الإنتاج وتحقيق رقم غير مسبوق في إنتاج الغاز والبترول حيث بلغ حوالى 7.2 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يومياً، مسجلاً أعلى معدل إنتاج من الثروة البترولية خلال شهر أغسطس الماضى وبلغ حوالى1.9مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعى، وليس هذا فحسب بل إن النتائج التى تحققت وبالأرقام الموثقة تؤكد مدى التطور الذى يشهده القطاع فى كافة مجالاته من استكشاف وإنتاج وصناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة "تكرير وبتروكيماويات "وتسويق وبنية أساسية ، والتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والسيارات ولكافة القطاعات الاقتصادية والتصدير.
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