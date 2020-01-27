شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا: إيجبس 2020 نافذة لعرض الخطط المستقبلية لقطاع البترول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مؤتمر ومعرض إيجبس 2020 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يدل علي مدي الاهتمام بقطاع البترول المصري، لافتا إلى أن هذا المؤتمر هو النسخة الرابع منه و عدد الشركات والرعاة تضاعف عدة مرات.

وأضاف المهندس طارق الملا، أن مؤتمر ومعرض "إيجبس" يلقي الاهتمام والرعاية من جانب الشركات العالمية للنفط والغاز في قطاع البترول، لافتا إلى وجود حلقات نقاشية لرؤساء الشركات العالمية والرؤساء التنفيذين لها بمصر، كما تم تخصيص يوم للمرأة العاملة بقطاع البترول وكذلك تقديم جزء خاص بالسلامة في قطاع البترول من خلال حلقات نقاشية.

وأشار الوزير، إلى أن قطاع البترول من أكبر الأنشطة التي تستحوذ علي التمويل والأمور المالية والاستثمارات الخاصة بالبترول وسيكون مخصص لها جلسات نقاشية لافتا أنه يعتبر هذا المؤتمر نافذة لعرض الخطط المستقبلية.

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