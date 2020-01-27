شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبلغ ذروة 3 أسابيع بفعل مخاوف انتشار فيروس "كورونا" فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء الملاذات الآمنة ، بفعل تصاعد مخاوف انتشار فيروس "كورونا" الجديد فى الصين.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,588.43$ الأعلى منذ 8 كانون الثاني/يناير الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,581.20$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,575.88$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" يوم الجمعة ارتفاعات بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار شراء أصول الملاذات الآمنة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى سادس مكسب أسبوعي خلال السبعة أسابيع الأخيرة ، بفضل الطلب المرتفع على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق.

Advertisements

تواصل معظم أسواق الأسهم العالمية هبوطها الحاد يوم الاثنين ،بسبب تخلي المستثمرين عن الأصول ذات العائد المرتفع والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة ، فى ظل تصاعد المخاوف حيال انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين ،وتأثيره السلبي على ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

على حسب وكالات الأنباء الصينية ارتفع يوم الاثنين عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 2862 حالة ، وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 81 شخص.

ورفعت الحكومة الصينية حالة الطوارئ فى البلاد ،ومددت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى 2 شباط/فبراير ،وطلبت من الشركات فى شنغهاي عدم بدء العمل حتى 9 شباط/فبراير المقبل على الأقل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بمقدار 1.76 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 900.58 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.