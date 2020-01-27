شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر بفعل مخاوف فيروس "كورونا" الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم السادس على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفعل تصاعد المخاوف حيال انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين ، وتأثيره السلبي على ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للنفط فى العالم وأكبر مستورد له ، فى الوقت الذي تتوافر فى السوق كميات قياسية من الإنتاج ، ولا سيما الإنتاج فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 52.18$ الأدنى منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 53.68$، وسجل أعلى مستوي عند 53.68$ ،و انخفض خام برنت إلى مستوي 58.52$ للبرميل الأدنى منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر ، من مستوى الافتتاح عند 60.64$ ، وسجل أعلى مستوي عند 60.64$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 2.6% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% ، فى خامس خسارة يومية على التوالي ، بفعل المخاوف حيال مستويات الطلب فى الصين بعد تفشي فيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 7% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف الطلب الصيني وتأثيره السلبي على التوازن بالسوق.

أكدت السلطات الصينية يوم الاثنين أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد ارتفع إلى 2862 حالة ، وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 81 شخص.

ورفعت الحكومة الصينية حالة الطوارئ فى البلاد ،ومددت عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى 2 شباط/فبراير ،وطلبت من الشركات فى شنغهاي عدم بدء العمل حتى 9 شباط/فبراير المقبل على الأقل.

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انتشار الوباء الجديد فى الصين ، مصدر قلق كبير فى الأسواق العالمية ،حيث من المحتمل فرض المزيد من القيود على السفر والرحلات ، وهو ما سوف يؤثر بلا أدنى شك على مستويات الطلب على الوقود فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وقال بنك جولدمان ساكس ،إن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بمقدار 260 ألف برميل يوميا ،وهو ما سوف يقلص أسعار النفط بنحو 3$ للبرميل ،وأعاذ ذلك إلى انتشار وباء كورونا فى الصين.

ومن جانيه قال وزير الطاقة السعودي الأمير "عبد العزيز بن سلمان " إن بلاده تراقب عن كثب تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني وسوق النفط ،وأكد على الثقة فى قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على احتواء انتشار الفيروس.

وأضف بن سلمان ،أن ما يحدث فى السوق مدفوع فى الأساس بالعوامل النفسية والنظرة شديدة التشاؤم التي يتبناها بعض الأطراف ، بالرغم من تأثير الفيروس المحدود للغاية على الطلب العالمي ،وأشار إلى ما حدث أيان عام 2003 أثناء اندلاع وباء السارس وتأثيره الضعيف حينها على مستويات الطلب على النفط.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 3 منصات ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.

ليرتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 676 منصة ،و الذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 27 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوى على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.