شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سهم شركة بوينج (BA) من مكاسبه ليسجل ارتفاعاً جديداً في آخر جلساته بلغت نسبته 1.66% بما يعادل 5.26 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 323.05 دولار، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، ليحاول بذلك تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وأيضاً لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع عودة استقراره أدنى مستوى 320.65، ليستهدف مستوى الدعم 293.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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