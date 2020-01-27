شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستند لدعمه الحالي – تحليل – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أمازون (AMAZON) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.22% بما يعادل -22.94 نقطة ليستقر عند سعر 1,861.64 دولار، ليستند السهم بهذا الانخفاض لمستوى الدعم 1,845.00، وذلك في محاولة من السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 1,845.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 1,962.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه