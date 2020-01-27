شكرا لقرائتكم خبر عن إيه إم دي يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة إيه إم دي (AMD) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 52.81، ارتد منه انخفاضاً وسط بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحول السهم مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -2.63% بما يعادل -1.36 نقطة ليستقر عند سعر 50.35 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، ومع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 47.15، ليستهدف مستوى المقاومة 53.50. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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