أدوبي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 27-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.70% بما يعادل -11.90 نقطة ليستقر عند سعر 309.500 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 346، ليستهدف مستوى المقاومة 365.00.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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