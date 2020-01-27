شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يجني أرباحه – تحليل – 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة آبل (APPLE) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.29% بما يعادل -0.92 نقطة، ليستقر السهم عند سعر 318.31 دولار، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 310.30، ليستهدف مستوى المقاومة 330.35.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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