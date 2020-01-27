شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسر مستوى دعم القناة الصاعدة ويبتعد عن الدعم المكسور ليعزز التوقعات بمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.6670 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الميل الهابط اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.6875.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6750 والمقاومة 0.6840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط