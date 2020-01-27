شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسر مستوى دعم القناة الصاعدة ويبتعد عن الدعم المكسور ليعزز التوقعات بمواصلة الانخفاض خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.6670 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الميل الهابط اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 0.6875.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6750 والمقاومة 0.6840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 27-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.