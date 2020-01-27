شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر عقود خام برنت الانخفاض ليتحرك دون حاجز 58.00 الآن، مما يدعم توقعاتنا بتحقيق مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام زيارة مستوى 56.00 كمحطة رئيسية تالية. وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 59.60. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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