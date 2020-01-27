شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سيعر النفط تداولات سلبية إضافية ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 51.80، ونتوقع مواصلة الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو 50.00 كهدف تالي.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 54.60 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط