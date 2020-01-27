شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات إيجابية جديدة ليقترب من مستوى 18.38 من جديد، بانتظار تخطي هذا المستوى لتاكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 19.00 كمحطة رئيسية تالية.

وبشكل عام، سيبقى الميل الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 17.95 والثبات دونه، حيث إن كسره سيضغط على السعر لاختبار الدعم الأهم عند 17.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد