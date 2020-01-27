شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 27-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1575.90، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1611.20، في حين يمثّل الثبات فوق مستوى 1575.90 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد