شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الإماراتي : تأثير «كورونا» على طلب النفط «مبالغة» والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إنه يثق في قدرة الصين والمجتمع الدولي على السيطرة على الانتشار الحالي لفيروس كورونا، وينبغي عدم المبالغة في تأثير انتشار فيروس كورونا الصيني على طلب النفط.

وأضاف : الاجتماع القادم لأوبك+ في مارس سيبحث جميع الخيارات لضمان سوق نفط متوازنة، مشيراً إلى أن "سوق النفط مدفوعة بعوامل نفسية".